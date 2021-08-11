РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Полицейские подмосковного Подольска рассказали автолюбителям о функционале госуслуг, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по Подольску при поддержке общественного совета при УМВД провели информационную акцию «Госуслуги – это просто, быстро и доступно!». В здании ОГИБДД стражи порядка рассказали автолюбителям о функционале Единого портала государственных услуг. Чтобы воспользоваться им, стоит лишь отправить необходимый перечень требуемых сведений, а система бесконтактного документооборота быстро оформит заявку на получение нужной услуги.

Посетители центра поблагодарили полицейских за полученную информацию, которая будет полезна им в повседневной жизни, а также при дальнейшем использовании интернет-портала.