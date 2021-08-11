РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 76 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 19 653 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
Еще 1 054 случая заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.
С начала пандемии в Московской области выявлен 401 061 случай инфицирования. Скончались 7 518 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 332 595 человек.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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