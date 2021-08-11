РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. В среду в администрации Домодедова прошла встреча со старостами сельских населенных пунктов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

На мероприятии презентовали программу развития округа в ближайшую пятилетку.

«Я хочу всех поблагодарить за очень неравнодушное отношение к своим территориям. <…> Хочу всех поблагодарить за внимание, настройтесь на большую серьезную работу, потому что реализация этих программ будет для жителей очень ожидаемым и во многом большим праздником, а для начальников территорий сельских местностей, для старост деревень - это будет очень большая и сложная работа, но я думаю, все мы к ней готовы», - сказал глава Домодедова Александр Двойных.

В конце собрания старост наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы Домодедова.