РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. В подмосковном Домодедове в ближайшую пятилетку планируют создать порядка 17,5 тысяч рабочих мест на отдаленных территориях, сообщил глава Домодедова Александр Двойных.

В среду в администрации Домодедова провели собрание старост сельских населенных пунктов.

«В планах следующей пятилетки - создать на этих территориях (отдаленных – ред.) порядка 17,5 тысяч рабочих мест», - сказал Двойных.

Среди знаковых проектов – создание особой экономической зоны «Максимиха», строительство многофункционального комплекса по сервису и продаже сельскохозяйственной техники компании «Amazone» и другие.