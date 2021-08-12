РИАМО – 12 авг. Новые правила обращения с отходами строительства, сноса и реконструкции зданий, а также грунтов или сокращенно ОССиГ подразумевают принципиальное изменение ситуации со строительным мусором в России. Согласно недавним данным, 90% содержимого нелегальных свалок составляют именно стройотходы. Правительство намерено кардинально поменять сложившуюся систему и сделать ее прозрачной и управляемой.

С 1 июня 2021 года вывозить строительный мусор могут только лицензированные транспортные компании. Для каждой перевозки оформляется специальное разрешение — электронный талон, в котором содержатся подробные сведения о характере груза, классе опасности, весе и объеме. Кроме того, там же указываются точки погрузки и выгрузки. Спецтехника должна быть оборудована спутниковой навигацией для возможности отслеживания местонахождения и проверки соответствия фактического и согласованного маршрута.

Официальный вывоз строительного мусора можно заказать в компании “МосСтройМусор”. Заявку можно оформить на сайте https://stroj-musor.moscow или по телефону: +7 495 005 65 35.

На правах рекламы