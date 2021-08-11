РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 авг. В следующем году в Домодедове начнется капитальный ремонт Шаховского сельского дома культуры, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

В среду в администрации Домодедова провели собрание старост сельских населенных пунктов.

«Нам удалось включить Шаховский сельский дом культуры в программу капитального ремонта. Это серьезный объект, на ремонт которого потребуется более 150 млн рублей и который начинаем ремонтировать уже в следующем году», - сказал Двойных.