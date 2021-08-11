РИАМО - 11 авг. Всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Мы славной Гвардии сыны!», проводимый в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу», приурочен ко Дню российской гвардии – 2 сентября. Конкурс состоится 14 сентября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба РОО «Творческий союз работников культуры и искусств».

Этот памятный день ВС РФ установлен в 2000 году указом президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии и в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы.

Гвардией традиционно называли отборную, привилегированную, лучше других обученную и экипированную часть войск. Гвардейские полки участвовали во всех исторически значимых сражениях XVIII-XIX веков, всегда показывая образцы героизма, мужества и самоотверженности.

В 1918 году гвардейские части были упразднены вместе с расформированием царской армии, а в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) вновь созданы. Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав — гвардейское звание и нагрудный знак.

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке администрации президента РФ; министерства обороны Российской Федерации; Генерального Совета ВПП «Единая», Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга; Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Учредители фестиваля-конкурса: Совет ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга, продюсерский центр «ТеатрСтудия Владимира Беличенко». Организатор фестиваля-конкурса – РОО «Творческий союз работников культуры и искусств».

Дата подачи заявок: с 1 июля до 14 сентября 2021 года.