РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. Сотрудники 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС провели занятие по пожарной безопасности с воспитанниками детсада №12 «Березка» в Балашихе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В ходе мероприятия инспекторы ответили на вопросы дошкольников, повторили с ними телефоны экстренных служб, раздали листовки на противопожарную тематику.

Ребятам напомнили правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций и рассказали об основных причинах возникновения пожаров.