РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В Подольске к середине сентября откроют новый спортзал для занятий инвалидов и адаптивной физической культурой, сообщил заместитель директора физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» Вячеслав Чернецкий.

Помещение присоединили к уже занимаемой площади физкультурно-спортивным клубом инвалидов «Корсар-Спорт» на Октябрьском проспекте, 17. В настоящее время идет ремонт помещения площадью 200 квадратных метров. Одновременно здесь смогут заниматься до 25 человек в день. Ремонт начали в конце июня и должны завершить до 30 августа, затем начнется установка имеющихся и новых тренажеров. Уникальные тренажеры перевезут из Романцево, их можно использовать для реабилитации после травм. Всего 16 тренажеров готовят к отправке из медучреждения, которое было временно законсервировано. Во время пандемии там находился ковидный госпиталь.

Новый зал будут использовать для занятий адаптивной физической культурой и спортом дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья. В одной части зала установят уникальные тренажеры, в другой сделают специальное покрытие для занятий оздоровительной гимнастикой. В помещении сделают раздевалки и санузел с душем. Это будет третий и самый большой зал для занятий инвалидов. Но инвалидам не хватает спортзала и большой площадки для занятий волейболом и голболом. Всего в залах клуба занимаются около 200 человек.

Инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата смогут играть в теннис, дартс, бочу, жульбак. Также будет представлен настольный теннис для слепых и другие виды спорта. Группы будут состоять из трех до восьми человек.

Помещение передали в 2016 году, но 5 миллионов рублей по губернаторской программе выделили только в текущем году. На эти средства также закупили недостающее оборудование, в том числе пандусы, поручни, специальную сантехнику для колясочников, информационное табло с бегущей строкой и терминал с информацией о клубе и занятиях.