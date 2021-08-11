РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Члены рабочей группы общественной палаты Люберец выявили ряд недочетов документации по реконструкции Октябрьского проспекта, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в администрации Люберец прошло заседание общественной палаты округа, на нем обсудили реконструкцию Октябрьского проспекта. С февраля прошло уже 10 совещаний рабочей группы.

«Схема дорожного движения не оптимальна, новая оставляет те же вопросы, что и сейчас, например, увеличивается количество светофоров. Выезд на мост «Мальчики» тоже вызывает вопросы», - сказал руководитель рабочей группы Сергей Орлов.

Он уточнил, что по плану боковые проезды местами приблизятся к домам на расстояние 5 метров. По словам Орлова, часто перепутаны размеры, взяты не те чертежи. Самые большие вопросы у группы возникли по домам №№143 и 149.

«Там даже в обследовании были указаны не те материалы фундамента. Добились повторного анализа от подрядчика. Члены рабочей группы сами участвовали в обследовании, осмотрели подвалы, чердаки, указали на недочеты. Большие проблемы по кровле и чердакам. Если проблемы не ликвидировать, дома будут в аварийном состоянии», - отметил Орлов.

Он подчеркнул, что также в проектной документации обещали, что будут обследовать дома и следить за тем, не осели ли они. Наконец, со 2 августа на многих домах появились метки, эксперты приступили к оценке влияния строительства.

Представитель проектировщика предоставил все цифры рабочей группе. Они проанализировали данные, и получилось, что эстакаду надо строить в сторону микрорайона Красная Горка, так как большее количество машин идет оттуда и туда. Также в проекте не считался трафик по другим вылетным магистралям, согласований не было.

«Сейчас разобрали старый Лыткаринский мост, и все поехали через Люберцы. Администрация была вынуждена убрать в некоторых местах на Октябрьском проспекте повороты налево в сторону Москвы», - обозначил Орлов.

Председатель общественной палаты Люберец Петр Ульянов поручил провести совещание по данным проблемам на следующей неделе. Там обозначат вопросы, установят сроки и ответственных.