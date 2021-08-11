РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 авг. Более 2,3 тыс. жителей Балашихи проголосовали за «зеленые зоны» для прогулок, в округе было определено 200 таких зон, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Среди выбранных участков, сформированных при участии жителей Балашихи, - Горенский, Ольгинский, Голицынский лесопарки, озеро Бабошкино, Кучинский пруд, квартал Абрамцево и другие.

«В течение месяца на портале «Добродел» проходило голосование. В Балашихе участие приняли 2 329 человек. Все выбранные территории взяли в проработку. Совместно с жителями определят очередность работ и приведут их в порядок», - говорится в сообщении.

Эта работа проводится во всем регионе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, чтобы жестче контролировать строительство на данных территориях и не допустить появления торговых центров вместо скверов и зон, где люди привыкли отдыхать. Это леса, городские рекреационные пространства, места для прогулок и занятий спортом.