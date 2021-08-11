РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 авг. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров провел ряд оперативных совещаний на строительных объектах округа, в том числе проверил ход ведения работ в Центральном городском парке и на площади у ДК «Яуза», сообщается на сайте администрации округа.

Азаров отметил, что на сегодняшний день по благоустройству Центрального парка стоит задача завершить до сентября первую очередь работ – мощение дорожек. Идут работы и по созданию скейтпарка, их планируют завершить к октябрю.

Он добавил, что площадь перед городским Дворцом культуры и главной площадкой должна быть полностью готова ко Дню городского округа, 4 сентября.