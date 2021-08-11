РИАМО - 11 авг. Около 2,5 тыс. кураторов учебных групп в колледжах и техникумах Подмосковья будут получать ежемесячную доплату. Ее сумма составит 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сейчас в Подмосковье работают 40 колледжей и техникумов.

«В соответствии с поручением президента с прошлого года почти 35 тыс. классных руководителей в образовательных организациях региона уже получают ежемесячную федеральную доплату в размере 5 тыс. рублей за классное руководство», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

А с 1 сентября такую же выплату будут получать и кураторы в средне-специальных учебных заведениях. Это решение ранее было озвучено президентом России Владимиром Путиным в рамках послания Федеральному собранию.