РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 авг. В детском саду «Светлячок» в подмосковных Котельниках заменили 10 игровых элементов, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

«Завершаем работы по установке игровых элементов на прогулочных зонах в детском саду «Светлячок». Заменили 10 фигур, где отдыхают и играют малыши. Часть из их еще были установлены в год открытия дошкольного учреждения, а остальные - в 80-х годах», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также здесь осуществляется замена оборудования для пищеблока и прачечной.

Работы по обновлению прогулочных зон выполняют и на территории детского сада «Детство». Ремонт проводят в рамках подготовки к новому учебному году.