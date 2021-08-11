РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили детям правила безопасного поведения во дворах, ребят призвали быть осторожными и внимательными, сообщили в группе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

На дворовой территории микрорайона Кузнечики автоинспекторы провели акцию «Безопасный двор», напомнив юным горожанам о правилах безопасного поведения во дворах. Полицейские также обратили внимание взрослых на необходимость постоянного контроля за поведением детей во время прогулок.

Более полусотни информационных табличек с рекомендациями по дорожной безопасности распространили на дверных ручках припаркованных транспортных средств и вручили автолюбителям.

Жителей просят научить детей действовать осторожно и внимательно. Зачастую маленькие пешеходы и велосипедисты выскакивают из-за припаркованного транспорта, забывая о том, что во дворах тоже могут передвигаться автомобили.