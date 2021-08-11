РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ ) - 11 авг. Благоустройство Томилинского лесопарка в подмосковных Котельниках планируется завершить в конце года, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство Томилинского лесопарка - одна из перемен, которую ждали наши жители на протяжении нескольких лет, в особенности микрорайонов Южный и Силикат. В прошлом году мы обсуждали с ними на встречах реконструкцию детской площадки в малом лесу с полной заменой игровых элементов, а также восстановление освещения вдоль пешеходной дорожки к храму Казанской иконы Божией Матери. К долгожданным для горожан работам приступаем в сентябре», - написал Жигалкин.

Он добавил, что концепция проекта сохраняет все существующие деревья и зеленые насаждения. Также в нее внесены последние коррективы и пожелания, высказанные жителями на встрече этим летом.

Зона отдыха включает в себя семейный сад, песочный городок, игровой сад, общественную зону, зону тихого отдыха и другие. Зоны, где разместятся игровые элементы, будут иметь резиновое покрытие. Также установят лавочки и урны. В связи с пересечением конной тропы и детской площадки было принято решение сместить зону для отдыха ребят в сторону улицы Асфальтовой.

«В сентябре также приступаем к работам по освещению вдоль пешеходной дорожки, ведущей к Казанскому храму. По просьбам жителей новые светильники будут смонтированы на существующие опоры. В IV квартале полностью завершим благоустройство территории с детскими игровыми элементами», - заключил Жигалкин.