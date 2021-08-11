РИАМО - 11 авг. Фермер из Подмосковья Олег Сирота рассказал, что сыр рокфор в СССР делали в небольших количествах и он был доступен только представителям правящей элиты. Об этом сообщает Газета.ru.
Ранее пользователи Facebook возмутились постом режиссера Андрея Кончаловского, который написал, что его бабушка и дедушка в Советском Союзе завтракали «хорошим рокфором, еще тех, сталинских времен».
Он уточнил, что семья Кончаловского в СССР была частью творческой интеллигенции, поэтому находилась на спецобеспечении.
«Стоит только порадоваться, что люди в то время тоже могли порадоваться хорошему сыру», — уточнил фермер.
Он пояснил, что рокфор в СССР по качеству уступал французскому сыру, но в то время основной задачей было прокормить страну, а не делать элитные сорта сыра.
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