РИАМО - 11 авг. Фермер из Подмосковья Олег Сирота рассказал, что сыр рокфор в СССР делали в небольших количествах и он был доступен только представителям правящей элиты. Об этом сообщает Газета.ru.

Ранее пользователи Facebook возмутились постом режиссера Андрея Кончаловского, который написал, что его бабушка и дедушка в Советском Союзе завтракали «хорошим рокфором, еще тех, сталинских времен».

«Рокфор делался на Алтайском крае маленьким сырзаводом и в Ярославской области, и был по спецраспределению конкретно в СССР. Если все остальные можно было купить в магазине, то этот делался достаточно ограничено и все-таки для номенклатуры», — отметил Сирота.

Он уточнил, что семья Кончаловского в СССР была частью творческой интеллигенции, поэтому находилась на спецобеспечении.

«Стоит только порадоваться, что люди в то время тоже могли порадоваться хорошему сыру», — уточнил фермер.

Он пояснил, что рокфор в СССР по качеству уступал французскому сыру, но в то время основной задачей было прокормить страну, а не делать элитные сорта сыра.