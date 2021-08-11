РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 авг. Поликлинику в микрорайоне Изумрудные холмы подмосковного Красногорска планируют открыть в третьем квартале нынешнего года, сообщили в администрации горокруга.

Пользователь romanandi в комментариях к посту в Instgram-аккаунте администрации муниципалитета поинтересовался, когда откроют лечебное заведение.

В администрации муниципалитета сообщили, что в настоящее время здание поликлиники передано застройщиком в муниципальную собственность. Министерство здравоохранения региона производит закупку оборудования и лицензирование поликлиники, сформировано штатное расписание.

Начало работы поликлиники запланировано в III квартале 2021 года.