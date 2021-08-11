РИАМО - 11 авг. Трехдневное голосование на выборах в сентябре позволит избирателям спланировать свои дела таким образом, чтобы найти время и на волеизъявление и на загородный отдых в выходные дни, сообщил РИАМО первый заместитель директора АНО «Центр прикладных исследований и программ» Александр Зябрев.

«У трехдневного голосования безусловно есть преимущества по сравнению с однодневным. Дело даже не в продолжающей свирепствовать пандемии и санитарной безопасности. Все-таки сентябрь еще полулетний месяц. Если будет хорошая погода, то у людей есть возможность свой гражданский долг выполнить и провести последние теплые деньки за городом», - сказал Зябрев.

Он подчеркнул, что с точки зрения легитимности никакой разницы между однодневным и трехдневным голосованием нет. Эксперт также напомнил, что легитимность выборов в том числе обеспечивается за счет присутствия наблюдателей.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут с 17 по 19 сентября.