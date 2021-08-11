РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. АО «НИИ НПО «ЛУЧ» прогнозирует рост выручки по итогам текущего года в два раза, она составит более 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

«Прогноз по выручке института на 2021 год – более 4 млрд рублей. Ранее выручка составляла около 2 млрд рублей. Такое увеличение связано с участием института в государственной комплексной программе «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года» (РТТН) и отраслевой программе по развитию НИОКР для реализации научно-технической политики госкорпорации «Росатом» и достижения технологического превосходства», – сказал гендиректор предприятия Павел Карболин.

На положительную динамику выручки также влияют проводимая на предприятии модернизация технологических цепочек и внедрение современных технологий, в том числе информационных.

В рамках направления РТТН «Водородная энергетика» на предприятии создают опытно-промышленные технологии производства топлива для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР), тепло которого используют для получения водорода.

Сотрудники Протвинского филиала разрабатывают установку высокотемпературного разделения метана водяным паром на водород и продукты распада для атомной энерготехнологической станции. В мире нет ни одного промышленного участка, который позволил бы утилизировать СО и СО2 и сохранять высокий коэффициент конверсии метана.

Коллектив отделения «Оптические и информационные технологии» на основе лазерных технологий в 2019 году разработал и изготовил двухосевой сканатор. В настоящее время занимается изготовлением опытного образца трехосевого сканатора, обеспечивающего одновременную работу постоянного и импульсного лазеров. До этого в России сканаторы с 80% отечественных комплектующих никто не производил.

Сотрудники АО «НИИ НПО «ЛУЧ» продолжают обширные работы по созданию высокотемпературного высокоплотного ядерного топлива на основе уран-циркониевого карбонитрида c низким содержанием примеси кислорода. Он является оптимальным для ядерно-энергетических установок прямого преобразования и двигательных установок. Разрабатываемая технология композитного металлического топлива подходит новым проектам легководных энергетических реакторов и атомным станциям малой мощности.

Основные направления научно-технического развития предприятия до 2030 года и до 2050 года сформированы в соответствии со стратегическими целями ГК «Росатом».