РИАМО - 11 авг. Прокуратура Москвы направила в Дорогомиловский районный суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ленинградской области. Его обвиняют в даче взятки в размере 200 тыс. рублей, сообщается на сайте городской прокуратуры.

По информации следствия, мужчина действовал в интересах коммерческой организации. Он дал взятку одному из руководителей ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы». Целью было получения положительного заключения по проверке результатов испытания. Это способствовало утверждению типа средств измерений, которые производились компанией.

Договорившись с должностным лицом, обвиняемый перевел на расчетный счет подконтрольной принимающему лицу фирмы деньги. Их часть – 200 тыс. рублей – была взяткой.

Деньги были обналичены и переданы должностному лицу через посредника.

Правоохранители пресекли указанную деятельности и задержали коммерсанта.

Дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере) выделили в отдельное производство, так как мужчина пошел на сотрудничество со следствием и с ним заключили досудебное соглашение.

Расследование в отношении должностного лица и посредника продолжается.