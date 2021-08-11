«В отдельных районах может выпасть до 30 мм осадков – почти 40% от месячной нормы августа. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.