РИАМО - 11 авг. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного сильного ливня, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Синоптики прогнозируют выпадение интенсивного дождя в ночь на 12 августа.
Он отметил, что в городе круглосуточно дежурят 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.
Кроме того, электросетевым организациям поручено подготовить источники аварийного питания.
В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство бригад «Мосводостока».
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