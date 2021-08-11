РИАМО - 11 авг. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что, по его мнению, патриотизм и служба Отечеству неразделимые вещи и отметил, что считает Россию лучшей страной. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Такие мысли Шойгу озвучил на молодежном форуме «Территория смыслов».

«Наша страна самая хорошая. Я считаю, что наша страна нуждается в защите. Я считаю, что в нашей стране должно быть отношение к старшим такое, как оно было на протяжении там 100 лет или 200 лет», — отметил министр.

Он привел в пример настоящих патриотов России - виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, а также музыканта Булата Окуджаву.

«Это люди, которые очень любили нашу страну и являлись ее патриотами. Окуджава вообще воевал за нашу страну и ни разу, по-моему, не пожалел», — напомнил Шойгу.