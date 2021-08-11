РИАМО - 11 авг. Следователи предъявили обвинение Алексею Навальному за создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан – «Фонда борьбы с коррупцией» (признана экстремистской и ликвидирована на территории России), сообщается на официальном сайте СКР.

По данным следствия, Навальный вместе Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими лицами руководили этой организацией с 2011 года.

«Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний», - говорится в сообщении.

Указанные люди на своих страницах в соцсетях и в Сети призывали россиян прийти на несогласованные акции, которые прошли зимой этого года в ряде российских городов.

При этом Навальный заранее достоверно знал о противоправном характере планируемых мероприятий и также знал, что за участие в этих митингах предусмотрена административная ответственность.