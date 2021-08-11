РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Более 220 участников из подмосковных Люберец номинированы на премию губернатора «Мы рядом ради перемен», сообщила замглавы администрации муниципалитета Наталия Тышкунова.

В среду в администрации Люберец проходит заседание Общественной палаты округа.

«Призовой фонд премии в этом году составляет 80 млн рублей, всего будет 500 лауреатов в 4 категориях. В этом году люберчане снова первые - 1 244 человека участвуют в премии, всего в Подмосковье - 6 640 проектов. Набравшие наибольшее количество голосов жителей стали номинантами, всего их 1 183, 226 - люберчане», - сказала Тышкунова.

Она отметила, что результаты объявят до конца августа.

В голосовании приняли участие 227 049 зарегистрированных пользователей. Они отдали 1 222 612 голосов. В общей сложности проекты набрали порядка 2 млн просмотров.