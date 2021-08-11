РИАМО - 11 авг. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал непозволительными попытки посягательства на национальные символы страны. Призыв стал частью выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», сообщает Федеральное агентство новостей.

В качестве примера Шойгу привел первых космонавтов Юрия Гагарина и Валентину Терешкову, которые стали символами России. Он призвал не позволять нападать на таких людей и их имена.

«Там уже начали — и последний год, по-моему, и Терешкова не та, и Гагарин плох, и много чего. Мы не должны позволять делать это», — сказал Шойгу.

Ранее он отмечал важность создания в стране профессиональной армии.