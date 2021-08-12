РИАМО - 12 авг. В Подмосковье недалеко от Жуковского находится полузаброшенная усадьба Быково, за которой присматривают волонтеры. Там сохранился кирпичный дворец Воронцова-Дашкова, заросший зеленью парк с прудами и удивительной красоты храм Владимирской иконы Божией матери.

Считается, что храм и дворец спроектировал великий русский архитектор Василий Баженов, который строил Царицыно для Екатерины II. В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут, почему Баженов рассорился с императрицей и не закончил свои работы, какие загадки скрывает архитектура русского готического храма, а также как попасть внутрь и увидеть интерьеры закрытого дворца усадьбы. По слухам, там живут призраки, которые пугают местных охранников.

1:54 — 3:57 О чем мечтают волонтеры, которые присматривают за усадьбой

3:58 — 6:02 Почему Баженов не закончил великолепный храм при усадьбе

6:03 — 11:21 Про русскую готику и подмосковный Тадж-Махал

11:22 — 14:36 Про беседку трех философов на необитаемом острове

14:37 — 19:25 История дворца Воронцова-Дашкова

19:26 — 26:15 Как сегодня выглядит дворец и что там вытворяют призраки

26:16 — 27:14 Что ждет усадьбу и как стать волонтером

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Подкаст «Путь-дорога» — проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями. Основная цель проекта — показать, что любовь к истории и готовность к приключениям помогут скрасить любое путешествие и провести пару выходных дней так, чтобы они запомнились надолго. За яркими впечатлениями не придется далеко ехать, ведь Московская область настолько многогранна, что каждый человек найдет здесь развлечение по своему вкусу.

Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Волоколамск, Серпухов, Сергиев Посад, Павловский Посад, Зарайск, Клин, Жуковский, Электроугли, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Архангельское, Мураново, Марфино, Даровое, Вяземы, Мелихово, Середниково, Захарово, Шахматово, Боблово, дома-музеи Чайковского и Аркадия Гайдара в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, музей-заповедник «Бородинское поле», «Горки Ленинские», парк «Патриот», этнопарк «Кочевник».

Кроме того, можно послушать про староверов деревни Тураево, село Ярополец, ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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