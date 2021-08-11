РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Завершилась процедура преобразования ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» Подольска в АО «НИИ НПО «ЛУЧ», акции передадут госкорпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ, сообщает администрация округа.

Предприятие входит в научный дивизион Госкорпорации «Росатом», расположено в Подольске. Реорганизация проводилась на основании Указа Президента РФ от 25 ноября 2019 года «О федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ». Преобразование осуществлялось в соответствии с утвержденным планом-графиком.

«В отличие от ФГУП акционерное общество может претендовать на меры господдержки, то есть на получение займов на выгодных условиях, субсидирование и так далее. Кроме того, у акционерного общества имеются возможности привлекать инвестиции для развития и рассчитывать на налоговые льготы», – сказал генеральный директор Павел Карболин.

Государственную регистрацию АО «НИИ НПО «ЛУЧ» получило 26 июля. Сто процентов акций передадут госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса РФ. Созданное АО является правопреемником ликвидированного ФГУП. В связи с этим уставные виды деятельности предприятия, режим труда и отдыха, должностные обязанности и оплата труда работников не изменятся.