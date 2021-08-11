РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска выявили 4 водителей, нарушивших правила перевозки детей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В среду отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло».

За время рейда сотрудниками ОГИБДД было выявлено 4 водителя, нарушивших требования к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Автолюбителей округа призывают соблюдать правила дорожного движения и требования к перевозке детей.