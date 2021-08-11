РИАМО - 11 авг. В компании «Магнит» рассказали, что акция «Миллион призов» в прошлом году внесла весомый вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Москве. Именно поэтому предприниматели в этом году приняли решение также принять участие в этой акции, сообщает «Вечерняя Москва».

Московская торгово-промышленная палата ранее приняла решение вновь реализовать проект «Миллион призов». На этот раз акцию решено провести среди участников онлайн-голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября.

«Магнит» — один их самых сильных брендов в России, ежедневно к нам приходит 13 млн покупателей. В прошлом году в акции приняли участие десятки тысяч москвичей. Сегодня ситуация с коронавирусом остается напряженной, поэтому мы решили подержать акцию и в этом году уже среди участников онлайн-голосования на выборах в столице», — сообщили в компании.

Сейчас уже известно о более чем 70 компаниях-участницах. Среди них сети - «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Ригла», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», а также другие представители торговых сетей и общепита.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 по местному времени.

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