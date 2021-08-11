РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Команда научного дивизиона АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Подольска принимет участие в отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2021, сообщает пресс-служба предприятия.

VI Отраслевой чемпионат профессионального мастерства госкорпорации «Росатом» по методике WorldSkills – «AtomSkills-2021» начался 11 и завершится 16 августа. Он пройдет в традиционном очном формате на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

От научного дивизиона в чемпионате примут участие 43 специалиста, в том числе 21 эксперт, который готовит и оценивают выполнение заданий и 22 участника соревнований. Они покажут мастерство в 11 компетенциях.

По итогам чемпионата победители получат шанс войти в состав отраслевой сборной для участия в ежегодном Национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. Также приобретут необходимый опыт, чтобы сделать следующий карьерный шаг – стать наставником или экспертом.