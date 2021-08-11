РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. В деревне Северово Подольска установили новую линию уличного освещения на дороге длиной 110 метров, сообщает администрация округа.

В среду сотрудники Подольского комбината благоустройства смонтировали три новых светильника на ранее установленные опоры, проложили более 100 метров изолированного провода между мачтами освещения. Теперь порядка 110 метров деревенской дороги будет освещено в темное время суток.

Работы провели в связи с обращением местных жителей на интернет-портал «Добродел» с просьбой решить вопрос уличного освещения в деревне Северово.

Уличное освещение сделали на участке рядом с оврагом, где вечерами, особенно в осенне-зимний период, ходить жителям было страшновато. Всего в деревне Северово 280 дворов. В старой части деревни находится 78 домов, там все улицы освещены. Остальные дома находятся на улице Московская, на которой в текущем году заасфальтировали дорогу. В настоящее время решается вопрос с уличным освещением.