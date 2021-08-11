РИАМО - 11 авг. PR-менеджер компании ESET в России и СНГ Михаил Бочаров рассказал, что после заражения системы шифратором файлов данные еще можно спасти, самый простой способ - обратиться к специалистам по кибербезопасности. Об этом сообщает Газета.ru.

Такие шифраторы используют вымогатели, чтобы получить деньги за восстановление файлов.

«Главное — не спешите переводить злоумышленникам деньги. Обратитесь к профессионалам сферы кибербезопасности, с большой долей вероятности им удастся подобрать дешифратор, что выйдет дешевле и убережет от дальнейшего шантажа со стороны мошенников», — посоветовал Бочаров.

Дешифратор можно поискать и на профильных форумах, там может оказаться необходимая информация.

Еще один вариант – самостоятельное восстановление данных из предыдущих версий системы.

При создании точки восстановления копии файлов и папок создаются и сохраняются автоматически.

Если в Windows 10 было настроено резервное копирование, то восстановить потерянные данные из копии можно в 3 шага: в поле поиска или на панели задач найдите «Восстановление» и выберите «Восстановление файлов с помощью истории файлов».

«Затем найдите необходимый файл и просмотрите все его версии. Когда найдете нужную, нажмите «Восстановить», — заключил эксперт.