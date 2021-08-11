РИАМО - 11 авг. Со среды и до 1 сентября на улицах Московской и Василия Фабричного в Звенигороде временно перекроют движение на время проведения благоустройства исторической части города, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

У маршрутов автобусов, следующих через перекрытые участки, изменятся места остановок. Они не будут заезжать на остановку Магазин №3 в сторону квартала имени Маяковского и на остановку ул. Украинская.

Временные перекрытия движения на улицах связаны с проведением благоустройства исторической части города.

У жителей города просят извинения за временные неудобства. Автовладельцев просят учитывать данную информацию при поездках.