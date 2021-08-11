РИАМО - 11 авг. В поселке Тимоново округа Солнечногорск 3 котят попали в 2-метровую яму, вкопанную в землю на стройке. Их вытащили спасатели 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса», сообщает пресс-служба учреждения.

В службу «Система 112» позвонили подростки, живущие в поселке.

«Подростки рассказали, что во время прогулки услышали громкое мяуканье из трубы. Ребята поняли, что на дне находятся котята, достать которых сами они не смогут, так как коммуникация достаточно глубоко уходит в землю», – рассказал старший смены Сергей Гулин.

Спасатели прибыли на место. Используя петли для отлова животных и подручные средства, они вытащили котят на поверхность. Одному из них сразу нашелся новый дом. Остальных ребята пообещали передать котят в приют, где заботится о них будут специалисты.