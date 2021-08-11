РИАМО - 11 авг. Центральный банк страны опубликовал официальные курсы валют на 12 августа, регулятор повысил курсы основных иностранных валют к рублю, сообщает Федеральное агентство новостей.

Стоимость доллара выросла на 37,33 копейки и составила 73,97 рубля, курс евро увеличился на 26,79 копейки и составил 86,63 рубля.

Биржевые курсы данных валют в начале торговой сессии Московской биржи остались на уровне закрытия прошлых торгов. Доллар закрепился на отметке 73,91 рубля за единицу, а евро - 86,67 рубля.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что одним из факторов укрепления российского рубля станет увеличение вложений зарубежных и отечественых инвесторов в акции сырьевых компаний.