РИАМО - 11 авг. Свыше 1,5 млн жителей Подмосковья воспользовались «Картой ресурсообеспечения МКД» с мая 2020 года, за последние 2 месяца отмечается повышенная активность пользователей из-за плановых отключений горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
С момента запуска данный ресурс посетили 1 628 719 пользователей, из них 1 015 841 - с мобильного устройства, 612 878 - со стационарного компьютера. На карту также подписались порядка 5 тыс. человек.
Жители, которые подписались на рассылку, получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. А еще могут подать заявку на некачественную услугу, которая направляется в администрации округов на отработку для решения проблемы.
Кроме того, с помощью онлайн-карты жители региона узнают графики плановых отключений горячей воды, а еще данные о включении и отключении отопления в каждом доме.
Он пояснил, что данная работа позволяет избежать технарушений, которые могут привести к отключению отопления и горячей воды зимой.
«Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», - добавил министр.
Интерактивная карта была разработана и запущена министерством энергетики области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева с 26 мая 2020 года. На ней отображены свыше 53 тыс. многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома.
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