РИАМО - 11 авг. Свыше 1,5 млн жителей Подмосковья воспользовались «Картой ресурсообеспечения МКД» с мая 2020 года, за последние 2 месяца отмечается повышенная активность пользователей из-за плановых отключений горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.

С момента запуска данный ресурс посетили 1 628 719 пользователей, из них 1 015 841 - с мобильного устройства, 612 878 - со стационарного компьютера. На карту также подписались порядка 5 тыс. человек.

Жители, которые подписались на рассылку, получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и день до отключения. А еще могут подать заявку на некачественную услугу, которая направляется в администрации округов на отработку для решения проблемы.

Кроме того, с помощью онлайн-карты жители региона узнают графики плановых отключений горячей воды, а еще данные о включении и отключении отопления в каждом доме.

«С учетом эпидемиологической ситуации в регионе отключения горячей воды производятся в летний период не более чем на 14 календарных дней. Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления», - отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Он пояснил, что данная работа позволяет избежать технарушений, которые могут привести к отключению отопления и горячей воды зимой.

«Просьба к жителям Подмосковья с пониманием отнестись к работе энергетиков», - добавил министр.

Интерактивная карта была разработана и запущена министерством энергетики области по поручению губернатора региона Андрея Воробьева с 26 мая 2020 года. На ней отображены свыше 53 тыс. многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома.