РИАМО – 11 авг. В рамках офсетных контрактов, заключенных с правительством Москвы, инвесторы вложат в строительство трех фармпредприятий около 10 млрд рублей, на них будут производить более 110 лекарственных препаратов для нужд города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках офсетных контрактов, инвесторы локализуют на территории города 3 фармацевтических производства. Совокупные инвестиции в их создание составят 9,8 млрд рублей, город закупит у этих заводов лекарств на общую сумму 33,5 млрд рублей. Создание фармпредприятий позволит наладить бесперебойное обеспечение москвичей 116 востребованными лекарственными препаратами. Офсеты стимулируют бизнес вкладывать средства в создание или модернизацию производства необходимых городу товаров, открывать новые рабочие места взамен на стабильные долгосрочные закупки со стороны города», – рассказал Владимир Ефимов.

Все заключенные офсетные контракты позволяют Москве увеличивать налогооблагаемую базу и экономить на госзакупках: среднее снижение цен на поставляемую продукцию по сравнению с рыночными аналогами составляет 20%. Компании при реализации таких проектов могут рассчитывать на дополнительные льготы от города в рамках действующих мер поддержки: земельные участки для размещения производства, снижение налогов, арендных ставок за землю и субсидирование до половины расходов на подключение к сетям.