РИАМО - 11 авг. Опрос, проведенный бизнес-омбудсменом Москвы, выявил, что в пандемию столичные предприниматели столкнулись со значительным падением доходов, а также проблемами с получением мер поддержки. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Опрос, посвященный мерам поддержки бизнеса, предпринимаемым правительством Москвы в период и после пандемии Covid-19, прошел в Telegram-канале столичного бизнес-омбудсмена. Свое мнение высказали 500 респондентов, из них 62% - это микропредприятия, в том числе самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели.

«Важно, чтобы голос каждого был услышан, так как на основе этого мониторинга принимаются решения о поддержке тех, кому действительно нужна помощь», - сказала Минеева.

В ходе опроса 30% респондентов сообщили, что их выручка упала на 10-30% в три «карантинных» месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 17% респондентов ответили, что их прибыль сократилась до 90%.

Кроме того, 47% опрошенных предпринимателей столкнулись с проблемами, связанными с договорами аренды. 63% респондентов не смогли воспользоваться мерами поддержки, у 37% это получилось.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили около 100 млрд рублей на поддержку граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса. Предпринимателям поддержка оказывалась в виде налоговых преференций и в других форматах.