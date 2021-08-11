РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Руководство Люберецкой областной больницы в среду проведет видеоконференцию с жителями городского округа по вопросам медицинского обслуживания, сообщает пресс-служба администрации округа.

Онлайн-встреча начнется в 18:00.

В среду в прямом эфире пройдет видеоконференция ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» с жителями по вопросам оказания медицинской помощи на территории городского округа. Задать актуальные вопросы можно заранее по электронной почте: sp84955599732@yandex.ru или по телефону: 8(495)559-97-32.

Принять участие в видеоконференции может любой желающий, для этого нужно подключиться к конференции в Zoom. Идентификатор конференции: 812 7401 8702. Код доступа: 997157.