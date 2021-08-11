РИАМО - 11 авг. В Подмосковье готовится к запуску бизнес-программа «Наставничество». Она стартует 17 августа, сейчас идет прием заявок. Поучаствовать приглашают начинающих бизнесменов и тех, кто только планирует открыть свое дело, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Действующие предприниматели могут посетить обучение при условии, что их компания была открыта после 10 августа 2020 года.

Заявку можно подать до 16 августа, регистрация доступна по ссылке.

Курс займет 7 недель. На всем протяжении обучения с участниками будут работать опытные наставники.

Программа для начинающих предпринимателей в регионе пойдет уже в 3 раз. В прошлом году в ней приняли участие свыше 300 человек.

«Мы видим, что интерес к обучению среди подмосковных предпринимателей возрастает. Ждем в этом году новых участников – тех, кто делает первые шаги в бизнесе или только планирует создать свое дело. Уверена, программа для них будет полезна и интересна», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

Участникам бизнес-акселератора предстоит научиться разбирать и тестировать гипотезы, давать оценку заинтересованности рынка к запускаемому продукту, просчитывать финансовую модель с учетом плановой прибыли и расходов.

Кроме того, предпринимателям расскажут, как привлечь инвестиции с помощью краудфандинговых платформ. А также проведут мастер-класс по эффективным продажам.

Подробнее узнать о программе можно на ее официальном сайте.

Участники, лучше всего проявившие себя во время обучения, получат награды и памятные призы. Общий призовой фонд составит 530 тыс. рублей. За 1 место победителю вручат подарок номиналом не менее 250 тыс. рублей, за 2 и 3 – номиналом не менее 120 тыс. рублей каждый, за 4 и 5 – номиналом не менее 20 тыс. рублей каждый.

Программу реализует АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» при содействии министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».