РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 авг. Всероссийское мероприятие «Внимание – дети!» по профилактике травматизма детей на дороге стартует на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» с 16 августа, сообщает служба пропаганды БДД ведомства.

Мероприятие продлится до 12 сентября. Его целью является восстановление и закрепление навыков, связанных с безопасным поведением ребят на улицах, адаптация детей к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.

На территории обслуживания Люберецкой ГИБДД с начала года зафиксировано 15 ДТП, в прошлом году за аналогичный срок - 11.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут 2 сентября «Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» в школах и детских садах тематические занятия, на которых напомнят детям правила дорожного движения и закрепят навыки безопасного поведения на дорогах.

Также будут проводиться пропагандистские акции с привлечением ребят из отрядов юных инспекторов движения, представителей общественных организаций и средств массовой информации.