РИАМО - 11 авг. В рамках масштабной программы капитального ремонта за 7 лет в Подмосковье заменили 11 575 лифтов в 3 713 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Больше всего оборудования заменили в Красногорске, Королеве, Мытищах, Ленинском и Одинцовском округах, Люберцах, Реутове, Электростали, Дмитровском округе, Истре, Пушкинском округе.

Несмотря на высокие темпы выполнения работ, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева программу по замене и ремонту лифтового оборудования со сроком эксплуатации от 20 до 25 лет скорректировали для ускорения темпов ее исполнения.

«На сегодняшний день трехлетний краткосрочный план замены лифтов 2020-2022 гг. выполнен на 60%», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории региона.