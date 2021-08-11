РИАМО - 11 авг. В Сретенском ставропигиальном мужском монастыре восстановят уникальные фрески начала XVIII века. На их реконструкцию власти столицы выделили 35,09 млн рублей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Фрески 1707 года находятся в каменном соборе монастыря. Их сделали мастера костромской школы.

Собор был построен в 1679 году и сейчас признан объектом культурного наследия федерального значения. Он находится по адресу: ул. Большая Лубянка, д. 19, стр. 1. До него на этом месте стоял древний храм из дерева.

В 1925 году монастырь закрыли, а собор стал выполнять функцию общежития НКВД. Его разделили на несколько этажей с помощью деревянных перекрытий, установили печи. В ходе работ повредили обшивку купола, и он стал течь. Фрески от гибели спасли обои, которыми заклеили стены. Теперь их восстановят.