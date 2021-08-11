РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 авг. Фура въехала в такси и дорожное ограждение на Симферопольской улице в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Авария произошла в среду около 13:40 на Симферопольской улице микрорайона Климовск, напротив ТЦ «Гран Сити».

«Фуру развернуло, после чего она въехала в заднюю часть автомобиля такси, остановившегося на светофоре, а затем в дорожное ограждение. Никто не пострадал», - сказал очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 15:14 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от кругового движения с Большой Серпуховской на Симферопольскую улицу до поворота на Товарную улицу.