РИАМО - 11 авг. Столичное правительство выделило из бюджета города 1 млрд рублей на поддержку научных разработок и инноваций в медицинской сфере, сообщат пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Данные средства планируется направить научным коллективам и медорганизациям, которые занимаются разработкой высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний, а еще внедрением инновационных технологий в городское здравоохранение.

Выделение финансирования послужит укреплению научно-исследовательского потенциала клиник мегаполиса и улучшению современной медпомощи.

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