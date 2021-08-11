РИАМО - 11 авг. Для пеликанов Московского зоопарка в подмосковном центре воспроизводства редких видов приспособили озеро площадью 2 га. Его оборудовали пирсом на понтонах длиной 40 м, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Также у озера построили кормовое место и соорудили два плавучих острова – чтобы у пеликанов не было нужды выходить на сушу, где может быть небезопасно.

Территория для озера и пеликанов нашлась в центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском. Пеликаны прибыли туда 14 мая – 3 кудрявых и 2 розовых. Они провели полтора месяца в карантине, привыкая к новым сотрудникам, а также проходя ветеринарные осмотры.

В будущем году зоологи расположат на островах материалы для гнезд, чтобы у птиц была возможность создать полноценную колонию. Далее к ним планируется подселять и другой пеликаний молодняк Московского зоопарка.