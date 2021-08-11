РИАМО - 11 авг. СК проверит полицейских, вытолкнувших женщину из столичного МФЦ за отказ надеть маску, результат проверки предоставят только заинтересованным лицам – самой женщине, ее представителю и сотрудникам МВД, сообщает ТАСС.

Это стало известно из ответа прокуратуры на соответствующий запрос правозащитника Ивана Мельникова. Уточняется, что идет доследственная проверка.

Инцидент случился 25 июня. Женщина в МФЦ на улице Куусинена напала на правоохранителей. Она не реагировала на просьбу работников учреждения надеть маску и стала вести себя неадекватно. На требования полицейских о прекращении противоправного поведения женщина стала кричать, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.

Благодаря видео в Сети, где полицейские заламывают посетительнице без маски руки и силой вытаскивают из помещения, когда она находится в полуобморочном состоянии, история получила резонанс.

Ранее прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, укусившей полицейского во время визита в многофункциональный центр.