РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 авг. Детский сад №15 в подмосковном Королеве не прошел проверку на готовность к новому учебному году, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сотрудники администрации продолжают проверку готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Недавно высокую оценку получили детские сады №№1, 11, 20 и 35.

В детском саду №15 были выявлены недостатки. Недочеты нашли по хозяйственной зоне и части внутренних помещений в учреждении. Уже составлен план мероприятий по устранению всех несоответствий. До 20 августа в данном дошкольном учреждении состоится повторная проверка.

Готовность дошкольных учреждений находится на личном контроле главы города.