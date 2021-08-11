РИАМО - 11 авг. В Москве с 2011 года построили и реконструировали порядка 15 театральных центров и различных концертных площадок, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проделана большая работа по строительству и реконструкции объектов культуры, в частности, обновлено и построено порядка 15 различных театральных центров и концертных площадок», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что среди них как объекты районного значения, так и важные объекты в масштабах города и всей России.

Бочкарев перечислил, что завершен второй этап реконструкции комплекса зданий Большого театра России, реконструирован музыкальный театр «Геликон-опера». Также построено новое здание театра под руководством О.Табакова, вторая очередь театра «Et Cetera». В «Зарядье» появился концертный зал филармонической музыки – уникальный объект мирового уровня.

За текущий год введено здание «Детского музыкального театра юного актера». Также новую сцену получил театр «Уголок дедушки Дурова», отметил глава Стройкомплекса.

Ранее мэр Сергей Собянин осмотрел новую сцену театра «Уголок дедушки Дурова».

«Наконец, после долгих колебаний, каких-то вариантов решения этой проблемы город взял это на себя и построил новое здание, возможности которого превосходят те, которые были в старом здании с точки зрения выступлений, количества зрителей в зале и, конечно, по комфорту. И я надеюсь, для театра это будет второй дом и второе рождение, позволит увеличить количество театральных постановок и, по сути дела, внедрить элементы цирковых представлений, вернуться к старым традициям театра Дурова», – резюмировал градоначальник.

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